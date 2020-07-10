Попова: дети пойдут в школу 1 сентября

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что учебный год в российских школах начнётся с 1 сентября.
По её словам, формат школьных линеек будет определён в середине августа. Он будет связан с эпидемиологической ситуаций, если она изменится, то будут введены новые правила и требования.
Поэтому мы будем видеть, как мы проведем 1 сентября, чуть позже, где-то во второй половине августа. Но главное, что 1 сентября дети пойдут в школу, — заявила Попова в интервью на телеканале «Россия 1».
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что в первый день нового учебного года дети пройдут диагностику знаний, полученных на дистанционном обучении. Он подчеркнул, что за такую проверку не будет выставлены оценки, но она необходима, чтобы «выявить пробелы», а затем выровнять результаты «до необходимого уровня».
NEWS.ru писал, что в 14 российских регионах с 1 сентября стартует дистанционное обучение. Цифровой эксперимент затронет не только школы, но и колледжи, а также организации дополнительного образования для детей и взрослых.
Среди участников эксперимента Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области. Также дистанционно будут учиться в Алтайском и Пермском краях и Ямало-Ненецком автономном округе.
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