Попова: дети пойдут в школу 1 сентября

https://static.news.ru/photo/3a8386c4-c2d9-11ea-89e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что учебный год в российских школах начнётся с 1 сентября.

По её словам, формат школьных линеек будет определён в середине августа. Он будет связан с эпидемиологической ситуаций, если она изменится, то будут введены новые правила и требования.

Поэтому мы будем видеть, как мы проведем 1 сентября, чуть позже, где-то во второй половине августа. Но главное, что 1 сентября дети пойдут в школу, — заявила Попова в интервью на телеканале «Россия 1».

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что в первый день нового учебного года дети пройдут диагностику знаний, полученных на дистанционном обучении. Он подчеркнул, что за такую проверку не будет выставлены оценки, но она необходима, чтобы «выявить пробелы», а затем выровнять результаты «до необходимого уровня».

NEWS.ru писал, что в 14 российских регионах с 1 сентября стартует дистанционное обучение. Цифровой эксперимент затронет не только школы, но и колледжи, а также организации дополнительного образования для детей и взрослых.

Среди участников эксперимента Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области. Также дистанционно будут учиться в Алтайском и Пермском краях и Ямало-Ненецком автономном округе.