Попова: COVID-19 будет диктовать условия выхода из изоляции

https://static.news.ru/photo/339895b8-8a3d-11ea-87f8-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, говоря о выходе России из изоляции, отметила, это зависит соблюдения всех мер предосторожности, которые ввело правительство.

По её словам, если россияне начнут соблюдать карантинные ограничения, то уже в ближайшее время все население сможет вернуться к обычной жизни.

Соблюдение всех правил сегодня, безусловно, приведёт к тому, что дальше у нас возникнет возможность возвращаться к обычной нашей жизни, но с определёнными особенностями, — подчеркнула Попова.

Однако COVID-19 будет диктовать условия выхода из изоляции, сообщает РИА Новости.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 211 тысяч пациентов умерли, более 894 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что даже полное соблюдение режима самоизоляции не гарантирует отсутствие риска заразиться коронавирусом. Об этом заявил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики НИИ имени И.И. Мечникова Михаил Костинов. По его словам, COVID-19 настолько коварен, что может распространяться через вентиляцию в доме.