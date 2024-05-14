Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале назвала внутреннего врага самым страшным на фоне ареста начальника главного управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова. Она пожелала РФ справиться с теми, кто «разрушает страну изнутри».

Сколько их, Кузнецовых, Ивановых, награжденных медалями и орденами, находящихся на государственной службе, ворующих и жирующих, сладко живущих за счет государственных средств, за счет людей! Плюющих на ребят, которые на фронтах нашей страны отдают свои жизни!написала Поплавская.

Ранее юрист Илья Русяев высказал предположение, что главному кадровику Минобороны РФ Юрию Кузнецову может грозить до 15 лет лишения свободы. Он считает, что за получение взятки в особо крупном размере чиновника также могут обязать выплатить штраф в размере до 70-кратной суммы взятки. Эксперт пояснил, что это одна из самых строгих санкций в российском законодательстве за коррупционные преступления.

До этого стало известно о возбуждении уголовного дела против Кузнецова. По данным следствия, он получил взятку в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ. В СК уточнили, что деньги ему дали представители коммерческих структур.

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