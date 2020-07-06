Попавший в реанимацию актёр из «Папиных дочек» раскрыл, как получил травмы

https://static.news.ru/photo/6cca1314-bfa5-11ea-a8c7-fa163e074e61_660.jpg Михаил Казаков Фото: instagram.com/kazakovfly

Сыгравший Полежайкина в сериале «Папины дочки» актёр Михаил Казаков рассказал, как получил травмы, из-за которых попал в реанимацию.

Как сообщает Wday.ru, 32-летний артист упал с 12-метровой высоты, когда пытался сделать фотографию Твери. Это его родной город.

Последние три метра думал: «Всё, это конец». Прибежали люди, вызвали скорую. Ноги в хлам, сейчас в больнице. Лежать теперь минимум шесть месяцев, — рассказал он.

О своей госпитализации молодой человек сообщил 5 июля. Он опубликовал в Instagram фотографию из медицинского учреждения.

В «Папиных дочках» Казаков играл двоечника и хулигана Илью Полежайкина. Ради роли юноше приходилось быть толстяком. После окончания съёмок Казаков занялся бизнесом и похудел на 30 кг. Актёр известен не только по «Папиным дочкам». В детстве он снимался в «Ералаше». Позже также участвовал в таких проектах, как «Стройбатя», «Каникулы президента», «Берега», «Моя прекрасная няня 2: Жизнь после свадьбы», «Побег», «Демон полдня», «День денег» и других.

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