Помощник Макаревича заявил, что артист не вернется в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

Певец, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не планирует в ближайшее время возвращаться в Россию, заявил в беседе с NEWS.ru его помощник Антон Чернин. По словам собеседника, до конца года музыкант должен выпустить новый альбом, после чего отправится на гастроли. Выступления в России не планируются, подчеркнул помощник.

Сейчас трудно что-то планировать по поводу возвращения в Россию, те, кто сейчас травят Андрея Макаревича, создают ситуацию, как будто никаких заслуг у него нет и не осталось. Сейчас он заканчивает альбом, думаю, до конца года он выйдет, впереди у него гастроли, поэтому в ближайшее время он, скорее всего, не вернется, — сказал Чернин.

Он также признался, что не знает, закрывал ли Макаревич свое ИП в России, поскольку тот не обсуждает ни с кем подобные вопросы. Помощник музыканта отметил: будучи иноагентом, Макаревич должен иметь ИП для расчетов.

Макаревич попал в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. У него не было найдено иностранного финансирования, причиной стали высказывания музыканта в иностранных СМИ, включая интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

17 августа Макаревича оштрафовали за публикацию материалов без соответствующей маркировки. Симоновский суд Москвы предписал музыканту выплатить 35 тысяч рублей. Помощник Макаревича заявил, что тот не будет оспаривать штраф и оплатит его. Он добавил, что больше штрафов не будет, поскольку артист аккуратно все маркирует.