«Помните об ответной реакции»: Путин высказался об оскорблении верующих

https://static.news.ru/photo/d075909e-4062-11eb-8351-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин высказался о вопросе оскорбления чувств верующих, который обострился в Европе в связи с карикатурами на пророка Мухаммеда. Глава государства объяснил, что нельзя забывать о свободах других людей.

На большой пресс-конференции Путина журналист RT Игорь Жданов напомнил, что, хотя Россия осудила реакцию на публикацию карикатур, она также не одобрила и собственно обнародование этих рисунков. Представитель СМИ попросил президента разъяснить, где проходит грань между свободой слова и оскорблением чувств верующих. Также он задал вопрос, как избежать подобного в России.

Там, где начинается свобода другого человека, заканчивается твоя свобода. И те, кто действует бездумно, оскорбляя чувства верующих, должны помнить об ответной реакции. Но эта реакция не должна быть агрессивной. В мировых религиях нет и намёка на агрессию. Реакция не должна быть направлена на лишение человека жизни, это противоречит духу религии, — подчеркнул Путин.

Глава государства призвал не забывать, что Россия складывалась как многоконфессиональной государства, в котором сложилась определённая культура отношений между представителями различных этносов. По словам Путина, Культура взаимоотношений между представителями разных религий, между религиозными людьми и атеистами формировалась в России веками. Он выразил надежду, что в стране не будет межрелигиозных конфликтов.

Говоря о европейских странах, президент заметил, что в них представители ислама составляют порядка 10%, но в основном это иммигранты. Тогда как в России представители других конфессий находятся у себя дома.

В Европе проект мультикультурализма потерпел фиаско, им приходится признать, что он развалился. У нас культура отношений складывалась веками, нам надо дорожить этим и гордиться, — резюмировал российский лидер.

Появление карикатур на пророка Мухаммеда привело к двум трагедиям во Франции. В январе 2015 года на редакцию журнала Charlie Hebdo, где были опубликованы рисунки, было совершено вооружённое нападение. Погибло 12 человек, в том числе двое полицейских. За нападение были ответственны радикальные исламисты. А в октябре 2020 года учитель истории Самюэль Пати был убит и обезглавлен из-за того, что в рамках урока о свободе самовыражения демонстрировал ученикам те самые карикатуры. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с осуждением случившегося, заявив при этом, что страна не откажется от подобных рисунков. За это он подвергся резкой и категорической критике со стороны последователей ислама во всём мире.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин оценил перспективы завершения работ над проектом «Северный поток-2». Российский лидер заметил, что он является очень выгодным для экономики Европы и, в частности, для Германии.

Общение президента с журналистами и гражданами России началось на пять минут позже запланированного. Мероприятие проходит по видеосвязи: Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители СМИ — в московском Центре международной торговли и в региональных пресс-центрах. Вступительное слово президента длилось три минуты.