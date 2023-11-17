Помилованный организатор убийства Политковской награжден орденом Мужества

Фото: ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин

Сергей Хаджикурбанов

Бывший оперативник Сергей Хаджикурбанов, который был осужден за связь с убийством журналистки Анны Политковской, получил орден Мужества, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на актрису Юлию Шиферштейн. По ее словам, его участие в специальной военной операции (СВО) было отмечено и другими наградами.

Шиферштейн отметила, что окружение Хаджикурбанова не считает его преступником, а наоборот, называет героем. Орден Мужества присуждается тем, кто демонстрировал отвагу и мужество при исполнении боевых обязанностей.

Ранее сообщалось, что организатор убийства Политковской досрочно вышел из места заключения и отправился в зону проведения СВО. Хаджикурбанов должен был освободиться из тюрьмы только в 2034 году. Источники Telegram-канала Baza сообщили, что осужденный попал в зону спецоперации еще в 2022 году. Свою службу начал с должности командира отделения разведки. В скором времени мужчина стал командиром батальона и неоднократно ходил в тыл противника.

Как вскоре после этого заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, резонансность уголовных дел не влияет на возможность помилования заключенных. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, нужно ли осужденных по громким процессам выводить из процедуры помилования за участие в спецоперации на Украине.