Пользователи Telegram сообщили о неполадках в работе

Фото: NEWS.ru

Технический сбой произошел в Telegram. Пользователи мессенджера жалуются, что сообщения долго грузятся. По данным портала Downdetector, жалобы начали поступать примерно в 20:50 мск. Причины, по которым произошли неполадки, неизвестны.

Сегодня, 2 июля 2024 года, поступают сообщения о проблемах в работе Telegram из регионов. Москва и Московская область — 34%, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 14%, Нижегородская область — 5%, — говорится в сообщении сервиса.

1 июля пользователи сообщили о техническом сбое в работе приложения «Альфа-Банк». По данным Downradar, больше всех на проблемы с работой сервисов банка жаловались жители Москвы. От жителей столицы пришло около трех тысяч жалоб.

Ранее пользователи сервиса для размещения объявлений «Авито» пожаловались на сбои в его работе. Число жалоб составило более двух тысяч. Больше всего жалоб на сбои в «Авито» зафиксировали в Москве (35%), Санкт-Петербурге (13%) и Краснодарском крае (6%). При входе в приложение отмечается, что сервис сейчас временно недоступен.

Также в Ростовской области произошел массовый сбой работы мессенджеров Telegram и WhatsApp. По данным СМИ, проблема возникла утром 16 июня.