Пользователи пожаловались на работу «умных» устройств Xiaomi в России

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские пользователи так называемых «умных» устройств от китайского производителя Xiaomi начали массово сообщать о сбоях в работе гаджетов, сообщает ТАСС. Речь идет, в частности, о пылесосах и других устройствах, которые не могут подключиться к Wi-Fi. Кроме того, некорректно работает приложение Mi Home для управления «умным» домом, не позволяя войти в аккаунт.

Аналогичные проблемы также наблюдаются с работой домена account.xiaomi.com. При попытке загрузки данной страницы появляется сообщение об ошибке 404, а в дальнейшем — об ошибке 503. Это может свидетельствовать о слишком большjм числе запросов, поступающих к серверу компании.

Представители компании в социальных сетях признали наличие проблемы. По их словам, делается все возможное для максимально оперативного исправления ситуации.

Ранее сообщалось о массовом сбое в работе поисковой системы Google. Пользователи сервиса из крупных российских городов пожаловались на проблемы в работе сайта и сложностях при попытке войти в систему. В Роскомнадзоре, комментируя возникшую проблему, заявили, что регулятор не блокирует на территории России никакие зарубежные поисковые сервисы, в том числе от американской компании Google. Тем не менее специалисты Роскомнадзора посоветовали россиянам «всегда пользоваться отечественными сервисами».