Польше посоветовали принять участие в СВО на стороне России Эксперт Мендкович: польская армия должна встать на сторону России, если хочет помочь Украине

Фото: Sgt. Tara Fajardo Arteaga/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны, заинтересованные в независимости Украины и ее народа, должны встать на сторону России и помогать украинским антифашистам в ликвидации «преступного режима в Киеве», заявил в разговоре с NEWS.ru глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Польша же встала на сторону Украины, тем самым поддержав «фашистский режим и его террористические формирования, считает он. По мнению эксперта, призывы Варшавы к странам НАТО начать поставлять Киеву танки и другие лозунги — дешевая пропаганда, целью которой ставится набор политических очков и выбивание финансовых преференций от США.

Разумеется, все эти заявления по существу — дешевая пропаганда. Если бы Польша действительно сопереживала независимости Украины и украинского народа, то польская армия наравне с ВС РФ участвовала бы в специальной военной операции по освобождению народов Украины от оккупационного режима в Киеве, — считает Мендкович.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава намерена оказывать давление на другие страны НАТО, чтобы те начали поставлять танки Leopard на Украину. Он предположил, что если украинская сторона окажется проигравшей, то следом проиграет и Польша, поэтому необходимо защитить Украину.

Его позиции близки утверждениям генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки оружия Киеву приближают окончание конфликта на территории Украины. Такая помощь, по его словам, способствует усилению переговорных позиций государства.