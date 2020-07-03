Половина россиян получают новости из традиционных СМИ

Фонд «Общественное мнение» сообщил результаты опроса о предпочтениях россиян в получении новостей. 50% опрошенных сообщили, что узнают их из традиционных СМИ (телевидение, радио и газеты).
Ещё 40% респондентов предпочитают узнавать новости в Интернете,
При этом в возрастной группе от 18 до 30 лет в Сети новости узнают 77% респондентов, а в традиционных СМИ — только 18%. Среди людей в возрасте 31–45 лет у традиционных СМИ 37% почитателей, у Интернета — 53%. В группе 46–60 лет доля традиционных средств 55%, Сети — 30%.
Среди участников опроса старше 60 лет традиционные СМИ как источник информации используют 82%, Интернет — 11%.
По данным социологов, статистическая погрешность исследования не превышает 2,7%.
Ранее NEWS.ru писал, что только 22% жителей России довольны условиями удалённой работы. А вот около 33% испытывают трудности с концентрацией внимания и жалуются на техническую часть, например на маленький экран компьютера.
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