Половина россиян получают новости из традиционных СМИ

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Трудовые мигранты из Узбекистана получили возможность бесплатно сдать тест на коронавирусную инфекцию и в случае необходимости получить медицинскую помощь в Москве и Подмосковье.

Программу поддержки трудовых мигрантов запустили Международный фонд Шодиева совместно с представительством Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в Российской Федерации. Теперь трудовые мигранты...