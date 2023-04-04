«Половина Хиросимы»: военэксперт раскрыл ТТХ ядерного варианта «Искандер-М» Военэксперт: ядерная боеголовка «Искандер-М» нанесет ущерб, равный половине бомбы из Хиросимы

Фото: Министерство обороны РФ

Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК «Искандер» на полигоне Капустин Яр

Тактико-технические характеристики (ТТХ) ядерной боеголовки «Искандера-М» может составить 10 килотонн в тротиловом эквиваленте, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, ущерб от взрыва составит половину ущерба от взрыва в Хиросиме в 1945 году.

ТТХ «Искандер-М» с ядерной боевой частью нигде не публиковались. Но поскольку это оперативно-тактический комплекс, его боевая часть составляет в районе 10 килотонн. Если говорить о разрушениях, которые он нанесет при запуске, и проводить исторические параллели, то они будут, как половина Хиросимы, — заявил он.

Леонков добавил, что такие боеголовки используются для нанесения ударов по укрепрайонам, скоплениям живой силы и военной техники. Полетные характеристики от «Искандера» в неядерном исполнении составляют порядка 500 км.

В 1945 году в результате американской бомбардировки японского города Хиросимы от взрыва мгновенно погибли около 80 тысяч человек.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сегодня заявил, что Вооруженные силы Белоруссии получили от России оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 1 июля РФ закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. По словам главы государства, Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями». Он добавил, что на белорусских аэродромах уже расположены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.