Полный тёзка устроившего стрельбу в МФЦ Москвы нанял юристов из-за угроз

Сергей Глазов — полный тёзка подозреваемого в стрельбе в одном из МФЦ Москвы — заявил NEWS.ru, что нанял юристов после угроз жене и снохе. Мужчина отметил, что после консультаций примет решение, подавать ли в суд на СМИ, опубликовавшие его семейные фото в Сети, «не разобравшись в ситуации». Собеседник отметил, что не все его знакомые знают о задержании «настоящего» фигуранта.

Сначала с адвокатами посоветуюсь, а там — что они скажут. Зачем мне вся эта клевета нужна? Мне, можно сказать, уже клич придумали — какой-то стрелок. Моей жене и моей снохе поступали угрозы. Я сразу заблокировал все контакты, а им угрожали. Не разобравшись в ситуации мою фотографию с женой выставили, лицо её не закрыли. А пойманного бандита только одна фотография. Меня знает половина моего посёлка, кому за 45. Половина не знает, что бандита поймали. Неадекватных людей много. Для чего подставлять мою семью, а потом начинать звонить и разбираться?, — заявил Глазов.

Стрельба в столичном МФЦ «Рязанский» произошла 7 декабря вечером. По предварительным данным, огонь открыл мужчина по имени Сергей Глазов после просьбы сотрудников учреждения надеть медицинскую маску. В результате погибли администратор и охранник МФЦ. Ещё четыре человека, включая 10-летнюю девочку, получили ранения. Обезвредил стрелявшего сотрудник полиции.

Как сообщалось ранее, стрелок, предположительно, был не в себе во время нападения. В ходе допроса после задержания он говорил о пандемии и всемирном заговоре. Глазов является подполковником СВР в запасе. Ранее судим он не был. Нападение мужчина спланировал заранее.