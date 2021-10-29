«Полная ерунда»: в ГД оценили слова Собчак о спиртном и высшем образовании

Идея телеведущей Ксении Собчак продавать «алкоголь, наркотики и любые подобные вещи» только людям с высшим образованием является «полной ерундой», заявил NEWS.ru депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Непонятно, из чего исходит Ксения Анатольевна [Собчак]. У нас есть возрастные критерии 18+, когда человек может сознательно купить или не купить алкоголь, соответственно, будет отвечать за последствия, которые затем будут происходить с ним. Можно по-разному алкоголь употреблять — 50 граммов, а можно литр. Всё от человека зависит, но ни в коем случае не зависит от его образования, будь то начальное, среднее или высшее, — отметил Леонов.

Депутат подчеркнул, что существующих законов в сфере регулирования продажи и рекламы алкоголя достаточно, однако ведётся дискуссия об увеличении возраста продажи горячительных напитков до 21 года.

Только возрастной ценз может быть критерием продажи или не продажи алкоголя в магазинах. Ещё одно из предложений — делать отдельные, закрытые для детей, кто младше 18 лет, помещения в магазинах, где этот алкоголь будет выставляться на витринах, куда можно будет войти по паспорту. Дети ходят в супермаркеты — красивые бутылки, интересно, реклама, завлекает это всё дело, надо попробовать быстрее, что это такое, почему такие красивые бутылки, — резюмировал парламентарий.

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что продавать алкоголь в РФ нужно только людям с высшим образованием. В интервью YouTube-шоу «Есть вопросики» с блогером Идой Галич она заявила, что россиянам, имеющим высшее образование, нужно также дать возможность легально покупать наркотики. Она добавила, что не видит разницы между теми, кто «ужирается» водкой, и теми, кто «покурил травку». При этом она назвала тех, кто употребляет марихуану, более «безопасными».

Ранее сообщалось, что МВД РФ предлагает рассмотреть вопрос о внесении изменений в Уголовный кодекс России и ввести наказания за незаконный сбыт, оборот или хранение метанола.