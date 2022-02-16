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Политолога Соловья отпустили из СК после допроса

22:29, 16 февраля 2022
Политолога Соловья отпустили из СК после допроса Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Политолога и бывшего профессора МГИМО Валерия Соловья отпустили из Следственного комитета после допроса, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что мужчина был задержан вместе с сыном после обысков в его доме. Известно, что следственные мероприятия проводились в доме Соловья в рамках статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Поводом, по сообщениям СМИ, могли стать публикации в анонимном Telegram-канале «Генерал СВР», администрируемом с Украины. В ходе обысков были изъяты средства связи и книги на украинском языке.

Сообщалось, что в Москве утром 16 февраля задержали политического аналитика, публициста и экс-профессора МГИМО Валерия Соловья. Также был задержан сын Соловья Павел, а в их квартире провели обыски.

При этом жена Валерия Соловья Светлана рассказала NEWS.ru, что её муж Валерий Соловей и сын Павел были задержаны для допроса как свидетели по уголовному делу. Она рассказала, что силовики нагрянули в 07:30 утра, а при обыске забрали технику, в том числе роутер.

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