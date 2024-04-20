Политолог Суздальцев отреагировал на информацию о своем задержании Политолог Суздальцев назвал провокацией информацию о своем задержании в Москве

Российский политолог Андрей Суздальцев в разговоре с РБК опроверг информацию о своем задержании в Москве. Ученый сообщил агентству, что находится дома, назвав данные о его задержании провокацией.

Я не задержан, я дома. Судя по всему, это какая-то провокация, — сказал он.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил о задержании 63-летнего российского политолога Андрея Суздальцева в Москве из-за того, что тот находится в федеральном розыске МВД Белоруссии по делу о создании экстремистского формирования. Авторы канала утверждали, что его заключили под стражу и ему якобы грозит до семи лет лишения свободы.

Как указывал канал, Суздальцев жил и работал в Белоруссии с 1993 по 2006 год, в 2006-м его депортировали из страны. Отмечалось, что в августе 2021 года политолог уволился из Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве, где несколько лет проработал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики. Канал отмечал, что ученый в 2021 году создал Telegram-канал, который власти Белоруссии посчитали экстремистским.

В марте 2024 года Суздальцев давал комментарий «Царьграду» о взаимоотношениях КНДР и России. Он отмечал, что Пхеньян заинтересован в налаживании связей с Москвой, для Северной Кореи сейчас открывается «окно возможностей». Эксперт также подчеркивал, что Россия при этом лишилась своего крупнейшего торгового партнера, Южной Кореи, что также играет на руку КНДР.