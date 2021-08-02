Политолог: россияне больше интересуются политикой и меньше верят системе

Опрос ВЦИОМа показал снижение политической активности у россиян до рекордных за 17 лет значений. В этом году об участии в выборах заявили только 22% россиян, в 2004-м таких было 55%. С другой стороны, у жителей России за последние 10 лет вырос интерес к общественной жизни: только 45% опрошенных заявили, что никогда в ней не участвовали, в 2011 году таких было 61%. Политолог Аббас Галлямов в интервью NEWS.ru объяснил, с чем связаны такие результаты, как аполитичность россиян скажется на осенних выборах в Госдуму и при каком условии власть гарантированно проиграет.

— С чем связано падение интереса к политике, которое зафиксировал у россиян ВЦИОМ?

— Падение интереса связано не с политикой как таковой, а с разочарованием в избирательной системе. Все действия государства последнего года, вроде дистанционного электронного голосования и другие шаги, изменяющие избирательное законодательство, а также другое закручивание гаек и действия против оппозиции привели к тому, что россияне всё меньше верят избирательной системе. На самом деле у людей не пропал интерес к политике, на самом деле он только растёт. Однако люди недовольны ситуацией, но при этом не видят, как её можно поменять с помощью выборов, и поэтому участвовать в них им не хочется. Они воспринимают выборы как спектакль. Так что речь о недоверии к системе в целом.

— Это означает, что на грядущих выборах будет низкая явка?

— В среднем — да. Хотя я думаю, что протестная явка будет достаточно высокой, потому что недовольство людей настолько высоко, что многие из них придут на избирательные участки, даже не веря, что голосованием можно что-то поменять. У многих мотивация в том, чтобы не украли их голос. Думаю, поэтому явка у лояльных будет ниже, чем у недовольных.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Почему?

— Потому что лоялистам тоже же не нравится, что происходит. Мало кто из них голосует так, как голосует, потому что верят в светлое будущее и со всем согласны. Кто-то голосует по-старому в силу консервативной привычки, кто-то убеждён, что если власть поменяется, то будет точно хуже, чем сейчас, но это всё равно негативная мотивация. Лояльность, обусловленная не верой в будущее, а страхом перед будущим. То есть эмоций, заставляющих бежать на избирательный участок, нет.

— Вялая явка — это проблема для действующей власти?

— Конечно. Она ведь вялая для лоялистов, а у оппозиционеров как раз велик шанс показать хорошую явку. Особенно если у команды Алексея Навального получится озвучить план по «Умному голосованию». Это воодушевит его сторонников, у них появится мотивация пойти на избирательные участки. Это может привести к тому, что результаты для «Единой России» будут ниже их рейтинга в 27–28%.

— Тогда коммунисты или ЛДПР покажут небывало хороший результат осенью?

— В первую очередь коммунисты. ЛДПР сейчас не рассматривается как оппозиционная партия. КПРФ, особенно после истории с Павлом Грудининым, претендует на то, чтобы собрать голоса всех недовольных. Так что да — коммунисты на следующих выборах могут сильно прибавить.

— В том же опросе ВЦИОМа, несмотря на снижение политической активности, было зафиксировано повышение интереса к общественной жизни. Люди чаще подписывают петиции, участвуют в каких-то сообществах, в жизни дома.

— Это как раз доказательство правоты моих слов. Интерес в целом к политической жизни, к общественной деятельности есть, но нет доверия к системе.

— Если власть захочет изменить ситуацию, как ей это сделать?

— Надо раскручивать гайки, допускать до выборов ранее не допущенных кандидатов, но тогда власть выборы проиграет. Это очевидно.