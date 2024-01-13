Политолог рассказал, начнется ли кровопролитие из-за мигрантов в Техасе Политолог Лидовской: Трамп использует мигрантов в Техасе для давления на Байдена

Фото: Isaac Guzman/dpa/Global Look Press

Кровопролитие в Техасе из-за миграционного кризиса на границе с Мексикой исключено, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. По его словам, данный конфликт используется экс-президентом США Дональдом Трампом и его сторонниками для давления на нынешнего руководителя страны Джо Байдена.

Пока вооруженного конфликта не жду. Да, США сильно разделены внутри, но федеральная власть по-прежнему сильна, как и идея великой Америки. Другое дело, что каждый понимает по-своему величие США. Для демократов это глобальный проект, управляющий всем миром по либерально-фашистским правилам, — добавил собеседник.

По его словам, Трамп и его сторонники считают, что «великая Америка» должна заниматься внутренними проблемами, а именно восстановлением собственного производства, вынесенного в страны Южной Азии. Эксперт подчеркнул, что события в Техасе повлияют на результаты выборов президента США в ноябре 2024-го.

Это не битва за отделение Техаса от США, а за то, какая сила будет управлять внутри США. За Техасом стоят республиканцы вместе с Трампом, а за центральной властью — Байден со своей администрацией. Думаю, что обострение связано с грядущими президентскими выборами в США, любой хочет набить себе рейтинг, в том числе из-за ситуации с мигрантами, надавить на Байдена, — подытожил Лидовской.

Ранее сообщалось, что нацгвардия взяла под контроль участок границы между США и Мексикой. Доступ сотрудников пограничной службы при этом был заблокирован. Нацгвардейцы из Техаса, выставленные губернатором Грегом Эбботом, взяли под контроль парк Шелби в Игл-Пасс. Он использовался федеральными пограничниками для временного содержания мигрантов перед их транспортировкой для последующей обработки.