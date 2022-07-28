Политолог рассказал, как и когда Китай начнет забирать Тайвань Политолог Можегов заявил, что Китай планирует забрать Тайвань внезапно для самого острова

Фото: Yin Zheng/XinHua/Global Look Press

КНР не начнет военную операцию по возвращению Тайваня из-за визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, однако ее поездка может стать началом длительной эскалации перед боевыми действиями в регионе, заявил NEWS.ru политолог Владимир Можегов. Эксперт предположил, что горячая фаза начнется в течение года, но только после XX съезда Компартии КНР. Собеседник подчеркнул, что забрать Тайвань Пекин планирует внезапно для Тайбэя.

С этим визитом Пелоси возник угловой момент. В США понимают, что оказались в такой вилке: что ни сделай — все выйдет боком. Администрация Байдена уговаривает ее не ехать, не накалять обстановку, но это будет выглядеть как слабость. С другой стороны, если она поедет, это будет выглядеть очень серьезной провокацией. Си Цзиньпин не может просто так проигнорировать визит. Конечно, будет некий ответ, но сейчас в военную конфронтацию это не выльется, — рассказал Можегов.

Политолог добавил, что «китайцы — очень выдержанные в силу восточного менталитета и не решатся из-за одной провокации на то, к чему очень давно готовятся».

Безусловно, Китай заберет Тайвань военным путем. По-другому вряд ли получится. Но это будет не сейчас. Вероятно, в течение года. Это абсолютно принципиальный вопрос и для КНР, и для США. Вполне возможно, что после очередного съезда Компартии КНР. Я думаю, что операция станет внезапной для Тайваня, но ей будет предшествовать длительная эскалация. Вполне возможно, что она начнется после вероятного визита Пелоси, — подытожил Можегов.

Ранее сообщалось, что армия Китая может ввести бесполетную зону, чтобы не допустить визита Пелоси на Тайвань. В Пекине пообещали принять силовые меры, если политик пойдет дальше.

Издание Global Times 20 июля отмечало, что визит американского представителя на Тайвань грозит стать поводом для большой войны. Аналитики рекомендовали американскому лидеру подумать о возможном военном или стратегическом ответе китайских властей.