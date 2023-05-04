Политолог объяснил, кого коснется запрет на запуск беспилотников Политолог Солонников: запрет на запуск дронов не касается 99,9% россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подавляющее большинство российских граждан не почувствует на себе действие нового запрета на использование беспилотных летательных аппаратов, считает политолог Дмитрий Солонников. В интервью СМИ он прокомментировал введенный в ряде российских регионов запрет на все коммерческие и частные запуски беспилотников и коптеров.

99,9% граждан это не касается с точки зрения ущемления их прав. Не запускают обычные люди беспилотники, — высказал мнение эксперт.

При этом политолог выразил уверенность, что с точки зрения безопасности решение о запрете полетов дронов является крайне целесообразным. По его словам, лучше, чтобы беспилотники не летали.

Система ПВО не справляется с тем, чтобы отслеживать полеты беспилотников. Мы видим, что это серьезное оружие, которое может приостановить деятельность важных объектов, нанести удар по системам управления и системам жизнеобеспечения, — подчеркнул Солонников.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая произошла попытка атаки украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Кремле. В связи с этим временный запрет на полеты дронов введен в Москве и Подмосковье, а также Санкт-Петербурге, Свердловской области и Хабаровском крае. Всего ограничения действуют более чем в 40 российских регионах.