Политолог призвал выяснить причины распространения русофобии среди молодежи Политолог Данилин: источник русофобии среди молодежи следует искать в школах

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Источник русофобских настроений следует искать в том числе и в школах, в поведении сотрудников образовательных учреждений, а также родителей учеников, заявил NEWS.ru политолог Павел Данилин. Так он прокомментировал русофобские выступления правнучки летчика Валерия Чкалова.

У учителей стоит спросить, откуда в их школе появились юные русофобы, и у родителей следует выяснить, как возникли такие взгляды у их детей. Надо задуматься, как мы допустили расцвет русофобской пропаганды в нашей стране и почему она стала восприниматься как норма, — заявил Данилин.

По его словам, распространение антироссийских настроений началось еще в конце 80-х годов, когда советская пресса начала позволять себе насмешки над собственным народом, его памятью и историей.

Кстати, не все, кто с тех пор уехал за границу, заразились там «вирусом измены. Но явные русофобы, указал политолог, не должны теперь возвращаться на Родину. Они совершили конкретные преступления, наговорили на статью и заслуживают наказания. В основном, они поступили так не от незнания, а ради хайпа, — заключил Данилин.

Ранее правнучка Героя Советского Союза, летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова призвала нанести ядерный удар по Москве. Как сообщала Readovka, Богданову не пугают очевидные жертвы такой атаки, даже с учетом того, что в Москве у нее остались мама и бабушка.

Родственник Богдановой, правнук летчика Иван Чкалов сообщил NEWS.ru, что не поддерживает ее позицию. По мнению Чкалова, Богданова стала примером того, как работает западная пропаганда.