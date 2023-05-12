Политолог объяснил, почему оставят трехдневное голосование на выборах Политолог Минченко назвал трехдневное голосование на выборах выгодным для партии власти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многодневное голосование на выборах выгодно для партии власти, и она обладает всеми инструментами для сохранения этой практики, считает политолог Евгений Минченко. Таким образом он прокомментировал в беседе с НСН предложение ряда депутатов от оппозиции об отмене трехдневного голосования на выборах, которое было введено во время пандемии коронавируса.

Оппозиционеры аргументировали свое предложение тем, что санитарно-эпидемиологических причин для голосования три дня подряд не стало. Кроме того, возвращение к однодневному голосованию должно избавить избиркомы от повышенной нагрузки и сохранить бюджетные средства для нужд СВО. Однако, по мнению Минченко, эта инициатива не найдет поддержку в партии власти.

Аргументация власти уже поменялась на «людям нравится», «удобно, что могут прийти в любой день». Такое голосование выгодно партии власти, у них есть все инструменты, чтобы это сохранить. Непонятно, с какой стати они пошли бы на попятную, — считает эксперт.

Политолог подчеркнул, что основная сложность в многодневных выборах заключается в наблюдении за ходом голосования, когда нужно в три раза больше наблюдателей, а, соответственно, и трудовых, и финансовых затрат, что в первую очередь беспокоит оппозиционные партии.

Ранее стало известно, что к выборам, которые могут состояться в новых регионах России 10 сентября, допустят лишь тех, у кого уже есть российский паспорт или заявка на его получение.