Полиция задержала троих разработчиков мошеннических программ F.A.C.C.T.: задержаны трое хакеров, работавших под вывеской IT-компании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В январе в России задержали троих участников хакерской группы SugarLocker, сообщает портал разработчика софта для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T. По данным следствия, злоумышленники продавали вредоносные программы, а также создавали фишинговые сайты интернет-магазинов.

Известно, что они работали под вывеской IT-компании Shtazi-IT, которая предлагает услуги по разработке лендингов, мобильных приложений, интернет-магазинов. Вакансии открыто размещались в Сети, а связаться с организацией можно было через Telegram. Некоторые элементы инфраструктуры SugarLocker располагались на российских хостингах. Уточняется, что SugarLocker имела от мошеннических доходов клиентов 30%. Доля снижалась до 10%, если речь шла о суммах свыше $5 млн.

Заведено уголовное дело по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Силовики изъяли у подозреваемых ноутбуки, телефоны и другие гаджеты, которые могут стать уликами в расследовании.

Ранее сообщалось, что Международная коалиция правоохранителей, в которую вошли Федеральное бюро расследований (ФБР) и агентство по борьбе с преступностью Великобритании, пресекли деятельность хакерской группировки LockBit. Всего было конфисковано 11 тысяч доменов, используемых хакерами и их дочерними компаниями для распространения программ-вымогателей.