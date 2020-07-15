Полиция задержала пару за публичный секс на пляже в Сочи

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Сочи патрулировавшие набережную сотрудники правоохранительных органов задержали двух туристов, занимавшихся сексом на пляже, не стесняясь других отдыхающих.

Молодые люди устроились на качелях на городском пляже и были настолько увлечены собой, что не заметили полицейских.

Что же вы на нас смотрите и продолжаете? Или это фетиш такой? — цитирует стража порядка Telegram-канал «Подъём», в распоряжении которого оказалось видео инцидента.

Пару попросили одеться и пройти в отделение полиции. Девушка потребовала, чтобы сотрудник отвернулся, чтобы надеть нижнее бельё, на что он ответил, что раньше присутствие других людей её не смущало.

Молодых людей предупредили, что им грозит до 15 суток ареста по статье о мелком хулиганстве. Между тем в управлении МВД по Краснодарскому краю начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее двое жителей Нижнего Новгорода заплатили несколько десятков тысяч рублей за интимную близость в вагоне метро. В День святого Валентина влюблённые предались утехам прямо на глазах у других пассажиров подземки. Один из невольных свидетелей соития снял происходившее и выложил видео в Интернет, это вызвало большой общественный резонанс. Следствие квалифицировало произошедшее как хулиганство. Подсудимым грозило до пяти лет заключения, однако им назначили наказание в виде штрафа — по 25 тысяч рублей каждому, писал NEWS.ru.