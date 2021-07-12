Полиция Волгограда устроила погоню со стрельбой за угнанным такси

Сотрудники ДПС в Волгограде задержали угонщика, стреляя по колёсам. Преступник угнал «Рено Логан» у таксиста после поездки, и автомобиль был объявлен в розыск.

Инспекторы заметили машину ночью и вынуждены были её преследовать, так как по требованию угонщик не остановился.

Автомобиль был выведен с городских улиц, после чего инспектор ДПС из окна служебного автомобиля произвёл из табельного оружия предупредительные выстрелы в воздух и прицельные выстрелы по колесам, после чего водитель был задержан, — сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области.

Там отметили, что сотрудник действовал в соответствии с законом «О полиции» и никто не пострадал. Задержанным оказался 34-летний судимый оренбуржец.

Ранее сообщалось об аварии в Волгоградской области. Перевернулся микроавтобус с мигрантами, пострадали 13 человек.