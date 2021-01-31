Полиция проверит обстоятельства драки с участием подруги рэпера Navai

https://static.news.ru/photo/84dcc2a0-63c2-11eb-9152-fa163e074e61_660.jpg Светлана Степанковская Фото: instagram.com/stepankovskaya_sveta

Правоохранительные органы Москвы проводят проверку обстоятельств драки, в ходе которой подруга солиста группы HammAli & Navai Наваи Бакирова избила модель и экс-солистку группы «Мобильные блондинки» Светлану Степанковскую.

Инцидент начался в помещении ночного клуба Secret Romm, после чего переместился на улицу. Его причиной стала ревность из-за того, что музыканту уделяли повышенное внимание другие девушки, передаёт РЕН ТВ.

Когда терпение девушки певца лопнуло, она набросилась на одну из соперниц, которая оказалась подругой Степанковской. Та заступилась, в итоге охранникам заведения пришлось выставить всех участников конфликта за дверь.

Распри закончились для модели черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и ссадинами на лице. Ей потребовалась помощь медиков. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Однако от дальнейшей госпитализации Степанковская отказалась.

Нападавшая с места происшествия скрылась, писал NEWS.ru.