Полиция проверит обстоятельства драки с участием подруги рэпера Navai

Правоохранительные органы Москвы проводят проверку обстоятельств драки, в ходе которой подруга солиста группы HammAli & Navai Наваи Бакирова избила модель и экс-солистку группы «Мобильные блондинки» Светлану Степанковскую.
Инцидент начался в помещении ночного клуба Secret Romm, после чего переместился на улицу. Его причиной стала ревность из-за того, что музыканту уделяли повышенное внимание другие девушки,
Когда терпение девушки певца лопнуло, она набросилась на одну из соперниц, которая оказалась подругой Степанковской. Та заступилась, в итоге охранникам заведения пришлось выставить всех участников конфликта за дверь.
Распри закончились для модели черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и ссадинами на лице. Ей потребовалась помощь медиков. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Однако от дальнейшей госпитализации Степанковская отказалась.
Нападавшая с места происшествия скрылась, писал NEWS.ru.