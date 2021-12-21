Полиция проверила известного тиктокера из-за угроз о взрывах в метро

В понедельник, 20 декабря, в московскую полицию поступило сообщение якобы от известного тиктокера Ивана Золочевского об угрозе взрывов в метро Санкт-Петербурга. В ходе проверки выяснилось, что социальные сети молодого человека были взломаны, а от имени блогера действовали третьи лица, сообщает РБК. Мать Золочевского сообщила, что злоумышленники выложили в Интернете номер тиктокера, на который стали поступать звонки «ради шутки».

Здравствуйте, я популярный тиктокер Иван Золочевский (Ivanzolo2004), я решил проверить способности правоохранительных органов нашей страны. Я заложил взрывчатку на всех станциях метро Санкт-Петербурга. Ваша цель — найти и обезвредить взрывчатку, — такое сообщение получили московские полицейские.

По сообщениям РБК, в тот день Золочевский вместе с матерью был в кинотеатре. Последний месяц подросток не посещал в школу, так как ранее ему поступали различные угрозы. Женщина также сообщила, что они были последний раз в Санкт-Петербурге три года назад.

Ранее неизвестные взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди. Контроль над аккаунтом был быстро восстановлен, но киберпреступники смогли опубликовать от лица Моди информацию о признании биткоина официальным платёжным средством в Индии.



