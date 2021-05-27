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Полиция провела обыски у либертарианцев в Москве и Красноярске

10:43, 27 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция провела обыски у членов незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) в Москве и Красноярске. Некоторые из них задержаны, сообщается в Twitter политического объединения.

В частности, в Москве сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к члену федерального комитета ЛПР Игорю Ефремову, бывшему пресс-секретарю партии Александру Гуду, родителям зампреда ЛПР Ивана Чинарова, а также к главе столичного отделения партии Антону Овчарову и члену ЛПР Всеволоду Осипову.

На странице партии указано, что двоих последних доставят на допрос в главное следственное управление московского главка МВД.

Пресс-секретарь партии Надя Ева рассказала РИА Новости, что полиция собирается допрашивать и Ефремова, однако эта информация пока не подтверждена. Обыски, по её словам, могут быть связаны с несогласованными митингами в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в столице в январе.

Ева добавила, что обыск прошёл у красноярского активиста ЛПР Ильи Даниленко. Полиция искала у него сопартийца Александра Разина.

Ранее сообщалось, что Тверской районный суд Москвы принял решение о запрете определённых действий в отношении члена ЛПР Глеба Марьясова, который проходит по делу о перекрытии дорог на акции в поддержку Навального. Ему, в частности, запрещено выходить из дома в ночное время и пользоваться связью.

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