Полиция приехала к депутату из-за разорванного портрета Путина

https://static.news.ru/photo/55774ef6-2a4a-11eb-9477-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку из-за порванного портрета президента РФ Владимира Путина. Инцидент произошёл на заседании совета муниципального образования «Смольнинское».

Показания сотрудники правоохранительных органов взяли у депутата от партии «Яблоко» Никиты Юферева. Он признался, что разорвал портрет «неизвестного, похожего на Владимира Путина».

Парламентарий пояснил, что повесил на стену муниципального образования портрет поэта Александра Пушкина. А вечером 18 ноября обнаружил, что его заменили «портретом неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина». Юферев демонтировал этот портрет и в порыве ярости порвал. От полиции депутат требует провести проверку на предмет пропажи портрета Пушкина, передаёт «Фонтанка».

После того как мужчина порвал портрет «похожего на Путина человека», сотрудница администрации вызвала полицейских. Стражи порядка прибыли уже через час. Они полтора часа ждали окончания заседания, после чего приступили к опросу присутствующих.

Ранее артист балета Сергей Полунин заявил, что не сводил с груди татуировку с изображением президента России Владимира Путина. По его словам, о таком он даже не помышлял. Таким образом он ответил на пересуды поклонников, предположивших, что их кумир решил избавиться от наколки. Поводом стала опубликованная в Instagram фотография, где не видно даже намёка на «статусный» портрет. Впрочем, интриги добавил и сам Полунин, задавшись в подписи к фото вопросом, «зачем мы скрываем правду». Но возникший ажиотаж он назвал странным. По его словам, изображение было временно закрашено специальной краской, так как далеко не всегда организаторы фотосессий хотят быть связаны с политикой. Танцор подчеркнул, что много путешествует и уважает традиции стран и журналов, для которых снимается. Рисунок на месте, заверил он.

Татуировка с изображением президента России, выполненная чёрными чернилами, появилась на теле артиста балета в 2018 году — практически одновременно с получением российского паспорта. До этого уроженец Херсона был гражданином Украины. Отвечая на расспросы о том, зачем он сделал такую наколку, танцор тогда называл тату энергетической защитой для политика, который подвергается большому количеству нападок, писал NEWS.ru.