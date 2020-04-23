Это фейки: полиция Подмосковья отрицает нападения безработных на прохожих

https://static.news.ru/photo/3ac6f32c-8577-11ea-9179-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Московской области не подтвердила информацию об участившихся случаях нападения безработных на женщин и стариков. Сообщения об этом появились в социальных сетях и мессенджерах.

В них утверждается, что группы оставшихся без работы граждан избивают, а также грабят женщин и пожилых людей в общественных местах — возле супермаркетов и аптек.

В пресс-службе подмосковного главка подобные истории назвали недостоверными.

ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов на территории региона не зарегистрировано, — сказано в сообщении пресс-службы.

В полиции призвали граждан ориентироваться на официальные источники информации и напомнили об ответственности за распространение недостоверной информации.

Ранее начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин заявил, что дорожно-транспортных происшествий в Москве с введением режима самоизоляции стало меньше. Их количество сократилось на 57%, писал NEWS.ru.