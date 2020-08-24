Полиция начала проверку после массовой драки пассажиров автобуса в Энгельсе

https://static.news.ru/photo/5b45cf5e-e627-11ea-996f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В социальных сетях начали распространяться видеозаписи из Энгельса Саратовской области с дракой, в которой участвуют около 20 человек.

Как пишет «КП в Саратове», сам инцидент произошёл ещё 15 августа, однако пользователи Сети стали делиться видео только сейчас. По рассказам очевидцев, в автобусе № 284 несколько человек отказались платить за проезд и нагрубили кондуктору, за которую вступились другие пассажиры. Нарушителей общественного порядка выгнали из транспорта общими усилиями, однако те решили отомстить и позвали товарищей, которые машинами заблокировали проезд автобусу. На Полиграфической улице между обидчиками кондуктора и другими пассажирами завязалась драка.

В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области изданию рассказали, что полиция начала проверку по факту драки. Непосредственно в день инцидента несколько участников конфликта забрали в отдел, однако там они рассказали, что не имеют друг к другу претензий, после чего задержанных отпустили.

В июле массовая драка произошла на юго-востоке Москвы, один из участников получил ножевое ранение. Как передавал NEWS.ru, полиция задержала 13 участников потасовки.