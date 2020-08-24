Полиция начала проверку после массовой драки пассажиров автобуса в Энгельсе

В социальных сетях начали распространяться видеозаписи из Энгельса Саратовской области с дракой, в которой участвуют около 20 человек.
Как
В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области изданию рассказали, что полиция начала проверку по факту драки. Непосредственно в день инцидента несколько участников конфликта забрали в отдел, однако там они рассказали, что не имеют друг к другу претензий, после чего задержанных отпустили.
В июле массовая драка произошла на юго-востоке Москвы, один из участников получил ножевое ранение. Как передавал NEWS.ru, полиция задержала 13 участников потасовки.
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