Полиции разрешили штрафовать нарушителей самоизоляции в Петербурге

https://static.news.ru/photo/9db5d4d8-860f-11ea-9d61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соглашение властей Санкт-Петербурга с МВД о праве штрафовать жителей города за нарушение режима изоляции утверждено правительством России.

В настоящее время взыскания могут быть наложены за несоблюдение санитарных правил и индивидуальных предписаний. Размер штрафов варьируется от 15 до 40 тысяч рублей, сообщает «Политика сегодня».

В России на сегодняшний день зафиксировано 68,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 5,5 тысячи человек, умерли – 615. В Москве 36,8 тысячи заболевших, 2,7 выздоровели, скончались – 325.

В мире насчитывается более 2,7 млн инфицированных. Скончались более 190 тысяч человек, выздоровели – свыше 743 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве за несоблюдение социальной дистанции оштрафованы свыше 1,3 тысячи человек. Сумма взыскания составляет 4 тысячи рублей. При повторном нарушении она увеличивается до пяти тысяч рублей.