Полицейский из Ингушетии на свои деньги установил освещение в родном селе

https://static.news.ru/photo/b682339c-cf58-11eb-9bd9-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin /Global Look Press

В Ингушетии полковник полиции Энгельс Гаджимагомедов за свой счёт провёл в родное село уличное освещение. Необходимую сумму (1 млн рублей) он копил пять лет, пишет Telegram-канал «Подъём».

Я родился и вырос в этом селе Кани. Я и раньше старался что-то сделать там. Люди живут бедно, старики, молодёжь уходит. Там много случаев было, ночью ходить было невозможно: то руку кто-то поломал, то собаки кусают, — цитирует его портал.

Гаджимагомедов добавил, что собрать необходимую сумму ему помогли друзья и родные. Полковник купил километр кабеля, а также 30 бетонных столбов и фонари, оплатил их установку.

По его мнению, деньги — не самое главное в жизни. «Мы голыми родились, голыми и уйдём», считает полицейский, известный среди сельчан своей благотворительностью. До этого он поставил в селе памятник участникам Великой Отечественной войны.

Ранее Приморский национальный парк «Земля леопарда» вручил сертификат хранителя дальневосточного леопарда российскому певцу Диме Билану.

Он примет участие в благотворительности и акциях по охране природы. Среди «опекунов» хищников также числятся голливудская звезда Памела Андерсон, актёр Стивен Сигал и другие известные персоны.