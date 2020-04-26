Полицейские помогли пенсионерке найти пропавшие документы

Московские полицейские помогли пенсионерке оперативно вернуть утерянные документы на квартиру. Об их исчезновении та сообщила в правоохранительные органы.
По мнению 71-летней женщины, они могли быть похищены,
Стражи порядка выехали на место предполагаемого преступления. В ходе оперативно-разыскных действий, которые полицейские провели не выходя из квартиры пострадавшей, удалось установить местонахождение бумаг.
Всё это время они находились у хозяйки на кухне. После того как пропажа была найдена, женщина отозвала заявление.
Ранее, как писал NEWS.ru, в одном из магазинов Москвы мужчина ударил пенсионерку, которая слишком близко подошла к нему в очереди к кассе, не соблюдая социальную дистанцию.
Добавьте наши новости в избранные источники