Полицейские помогли пенсионерке найти пропавшие документы

https://static.news.ru/photo/38292302-87dd-11ea-834b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские полицейские помогли пенсионерке оперативно вернуть утерянные документы на квартиру. Об их исчезновении та сообщила в правоохранительные органы.

По мнению 71-летней женщины, они могли быть похищены, передаёт РЕН ТВ.

Стражи порядка выехали на место предполагаемого преступления. В ходе оперативно-разыскных действий, которые полицейские провели не выходя из квартиры пострадавшей, удалось установить местонахождение бумаг.

Всё это время они находились у хозяйки на кухне. После того как пропажа была найдена, женщина отозвала заявление.

Ранее, как писал NEWS.ru, в одном из магазинов Москвы мужчина ударил пенсионерку, которая слишком близко подошла к нему в очереди к кассе, не соблюдая социальную дистанцию.