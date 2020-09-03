Полезное заболевание: плюсы обсессивно-компульсивного расстройства

Карантин мог спровоцировать увеличение числа россиян, у которых наблюдается обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), считают психологи. Это связано с общим повышением тревожности населения. При этом хоть ОКР и является заболеванием, некоторые люди могут выносить из него плюсы. О том, как проявляется расстройство и в каких случаях оно даже может приносить пользу человеку — в материале NEWS.ru.

Страдающие ОКР люди обычно сталкиваются с навязчивыми мыслями, которые зачастую мешают им жить. Например, у человека возникает желание повторять одни и те же действия или же привязывать их к какой-то значимой мысли. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Наталья Панфилова.

Человек с обсессивно-компульсивным расстройством, к примеру, может зациклиться на мысли о том, что если на десятый шаг после выхода на улицу ему на дороге попадётся люк, то случится что-то плохое. Всё дело в том, что внутренняя тревожность ищет выходы наружу через ритуалы. Подобное мистическое мышление во все времена было способом справиться не только с переживаниями, но и со страхом перед неизвестностью будущего. Стоит отметить, что порой люди с ОКР начинают выпадать из социума. Наталья Панфилова психолог психолог

Между тем определённые ритуалы, которых придерживаются люди с ОКР, защищают их от тревоги и неприятных эмоций. Повторяющиеся действия помогают им обезопасить себя от страхов и проблем извне. Социальный психолог Наиля Бирарова в разговоре с NEWS.ru назвала данную особенность плюсом и отметила, что у многих людей, которые страдают тревожностью, вовсе нет инструмента, чтобы с ней справиться.

Многие после карантина приобрели лёгкий депрессивный синдром и начали сталкиваться с паническими атаками. У них как раз нет инструмента и технологий для преодоления этого состояния. А вот людям с ОКР определённые действия помогают чувствовать себя в безопасности. Наиля Бирарова социальный психолог социальный психолог

Положительную сторону также можно увидеть в ситуации, когда ОКР у человека проявляется в частом мытье рук и уборке дома — гигиена помогает защитить от микробов не только себя, но и окружающих людей.

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К обсессивно-компульсивному расстройству имеют склонность люди с незрелой психикой, а также с паранойяльным, эпилептоидным или шизоидным типом личности. Последние чаще других начинают составлять различные списки, отмечает психолог. Так, стендап-комик Иван Усович рассказал в одном из интервью, что он записывает свои траты: аренда квартиры, платные подписки и прочее. Кроме того, у него есть список всех предложений о проведении интервью за несколько лет.

Такое поведение помогает структурировать жизнь, отмечает Бирарова. Записанные на бумаге или в телефоне траты дают человеку возможность ответить на неожиданный вопрос, «куда я потратил лишнюю тысячу рублей», и обезопасить себя от лишнего стресса.

Составление различных списков помогает человеку дисциплинировать себя и правильно организовать дела, отмечает социальный психолог. Кроме того, записанные на бумаге планы зачастую легче реализовать.

Исследования свидетельствуют о том, что, в час мозг генерирует более шести тысяч мыслей, и вычленить из них какую-то одну главную очень непросто. А благодаря спискам сознание получает команду заниматься важными делами, минуя побочные, — пояснила Бирарова.

При этом человек, у которого ОКР проявляется в виде составления списков, и вовсе может быть более успешным, чем другие. Всё дело в том, что эта особенность повышает степень ответственности и самоорганизации. Такие люди обычно ведут дела до конца и не ждут помощи извне, пояснила Бирарова.