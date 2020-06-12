Поклонская потребовала завести дела на Порошенко из-за блокады канала

https://static.news.ru/photo/027bd442-acb4-11ea-bb3f-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три уголовных дела на экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала завести депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. Она обвинила его в водной диверсии в отношении Крыма и обратилась в украинскую Генпрокуратуру.

До 2014 года Крым получал до 85% воды с территории Украины. После присоединения полуострова к России поставки прекратились, что заставило крымских аграриев перейти на подземные источники воды.

Поклонская считает, что Порошенко стоит за перекрытием Северо-Крымского канала. По её мнению, это преступление, которое ставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей, экологическую безопасность и нарушает статью 30 Всеобщей декларации прав человека, статью 5 Международного пакта о гражданских и политических правах и статью 5 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. В связи с чем она обратилась в Генпрокуратуру Украины, отметив, что знает, как её там читают.

Умышленно лишить людей права на питьевую воду и с голубого экрана рассказывать, как они скучают по родным крымчанам в Киеве, — это, скорее, похоже на сценарий трагикомедии или эпизод в обвинительном заключении, но не на международные правоотношения и демократию, — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Поклонская раскритиковала украинских чиновников, выступающих за перекрытие подачи пресной воды в Крым. По её мнению, это чревато экологической катастрофой для региона.

При этом она предложила Зеленскому одних его подчинённых, которые якобы занимаются Крымом, «разогнать», а к другим «направить психиатра».