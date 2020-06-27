Поклонская: инцидент с Собчак в монастыре вызывает сожаление

https://static.news.ru/photo/c4c8f320-b968-11ea-a2d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инцидент с телеведущей Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области вызывает сожаление, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Инцидент в монастыре на Урале вызывает сожаление. Надеюсь, съемочная группа и Ксения Собчак быстро выздоровеют, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо, потому что я уверена, что он очень переживает о произошедшем и, конечно же, не хотел такого конфликта, тем более, насколько мне известно из СМИ, его самого там не было, — отметила политик в разговоре с РИА Новости.

Поклонская добавила, что ранее бывала в этом монастыре. Однако она не заметила ничего странного. Она призвала россиян «беречь простую, искреннюю и чистую веру, не поддаваясь ни манипуляциям, ни провокациям».

Собчак сообщила о нападении в своём Telegram-канале 27 июня. Посты она сопроводила видеозаписями конфликта. На кадрах видно, как монахини и другие представители монастыря обступили съёмочную группу. Кто-то выбил камеру у оператора Сергея Ерженкова. По словам Собчак, Сергея побили, так же как и Филиппа, бывшего послушника, который рассказал о фактах издевательств над детьми в монастыре. Расследованием этой истории среди прочего и хотела заняться журналистка. Саму Собчак, по её словам, толкнули. Она вызвала полицию. Команде звезды камеру вернули. Однако все видеоматериалы стёрли.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. В монастыре помимо призванных Сергием казаков и священнослужителей оказались нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Павел Дацюк и участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

Как писал NEWS.ru, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подключилась к изучению инцидента со съёмочной группой Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре. Там журналистка собирала материал о скандальном схиигумене и COVID-диссиденте Сергии и столкнулась с рукоприкладством со стороны его сторонников.