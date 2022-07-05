Показатель COVID-заболеваемости превышен в 37 регионах России Роспотребнадзор сообщил о превышении показателя COVID-заболеваемости в 37 регионах России

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Превышение среднероссийского показателя заболеваемости COVID-19 зафиксировано в 37 регионах страны, сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что по итогам недели в стране зарегистрировано 20 972 случая заражения опасной инфекцией, пишет «Интерфакс».

Показатель заболеваемости сохранился на уровне прошлой недели и составил 14,29 на 100 тысяч населения, что на 3,9% ниже, чем в среднем за последние четыре недели. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости (14,29 на 100 тысяч населения) зарегистрировано в 37 регионах, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что в организации допускают летний рост заболеваемости COVID-19 в стране. При этом возможно совместное распространение вируса с гриппом. По ее словам, в мире продолжается пандемия коронавируса, и пока ни одна страна не находится в полной безопасности. В некоторых государствах уже наблюдается увеличение количества заразившихся и повышение числа госпитализаций.