«Подвиг»: военэксперт о спринте российского бойца с миной в руках Военэксперт Матвийчук назвал подвигом спринт российского бойца до опорника ВСУ

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Российский боец смог совершить спринтерский забег с противотанковой миной ТМ-62М в руках до опорного пункта ВСУ благодаря огневому прикрытию, рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он также назвал действия пехотинца подвигом. Таким образом он прокомментировал соответствующее видео, опубликованное Telegram-каналом WarGonzo.

В уничтожении одной миной ТМ-62М целого опорного пункта ничего удивительно нет. По открытым данным, ТМ-62М содержит до 8 кг взрывчатки, разносящей танк на части. Что касается спринта нашего бойца до опорного пункта ВСУ, скорее всего, его прикрыли огнем или до этого вели огонь на подавление, чтобы никто не высовывался на противоположной стороне, — добавил Матвийчук.

Эксперт не исключил, что боец установил на мину взрыватель с замедленным действием или подорвал мину дистанционно, благодаря чему успел отбежать на безопасное расстояние. Матвийчук добавил, что операция, вероятно, разворачивалась ночью.

Скорее всего, на боеприпас установили замедленный взрыватель или подорвали дистанционно, поэтому боец успел отбежать на безопасное расстояние. Плюс не исключу, что подвиг совершен ночью, что упрощает задачу, — подытожил Матвийчук.

Ранее Telegram-канал WarGonzo заявил, что боец 1-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ с позывным Малой в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ. Опубликовано видео с беспилотника, на котором видно, как военнослужащий штурмует позицию противника.