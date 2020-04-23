Подтверждена первая смерть от COVID-19 в Ростовской области

Посмертная экспертиза подтвердила, что причиной смерти пациента одной из больниц Ростова-на-Дону была коронавирусная инфекция. Таким образом, в Ростовской области официально зафиксирована первая жертва коронавируса.
Об этом пресс-секретарь губернатора области Ирина Четвертакова
Четвертакова уточнила, что в заключении медицинского эксперта стоят три причины смерти: сепсис, пневмония и коронавирусная инфекция. Долгий период ожидания результатов исследования связан с тем, что погибший имел двойное гражданство и на вскрытие требовалось разрешение иностранных властей.
К 24 апреля в Ростовской области выявлено 533 случая заражения коронавирусом. Семь человек находятся в тяжёлом состоянии, 18 человек вылечились от COVID-19.
Как ранее писал NEWS.ru, единственный заболевший коронавирусной инфекцией в Ненецком автономном округе вылечился, что подтвердили два теста. Регион объявлен свободным от коронавируса.
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