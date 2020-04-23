Подтверждена первая смерть от COVID-19 в Ростовской области

https://static.news.ru/photo/3b213638-862c-11ea-969c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Посмертная экспертиза подтвердила, что причиной смерти пациента одной из больниц Ростова-на-Дону была коронавирусная инфекция. Таким образом, в Ростовской области официально зафиксирована первая жертва коронавируса.

Об этом пресс-секретарь губернатора области Ирина Четвертакова сообщила РИА Новости. По её словам, больной скончался ещё 17 апреля, однако причину смерти установили только 24 апреля после всех необходимых процедур.

Четвертакова уточнила, что в заключении медицинского эксперта стоят три причины смерти: сепсис, пневмония и коронавирусная инфекция. Долгий период ожидания результатов исследования связан с тем, что погибший имел двойное гражданство и на вскрытие требовалось разрешение иностранных властей.

К 24 апреля в Ростовской области выявлено 533 случая заражения коронавирусом. Семь человек находятся в тяжёлом состоянии, 18 человек вылечились от COVID-19.

Как ранее писал NEWS.ru, единственный заболевший коронавирусной инфекцией в Ненецком автономном округе вылечился, что подтвердили два теста. Регион объявлен свободным от коронавируса.