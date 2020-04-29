Подрядчик больницы в Коммунарке опроверг жалобы сотрудников

https://static.news.ru/photo/7c05395c-8aef-11ea-aaa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ООО «Арни», с которым у инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка заключён договор, не столкнулось с массовым увольнением сотрудников, оказывающих услуги младшего медперсонала. Также директор компании Пётр Нелепа опроверг информацию о недоплатах своим подчинённым, выдаче им использованных противочумных костюмов и отсутствии средств индивидуальной защиты, о чём NEWS.ru и другие издания сообщали со ссылкой на работников подрядной организации.

Нами была проведена самостоятельная внутренняя проверка, в результате которой не было подтверждено ни одного [изложенного в жалобах] факта, — следует из письма Петра Нелепы в редакцию NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru сообщал, что младший медицинский персонал инфекционной больницы в Коммунарке, специализирующейся на лечении пациентов с коронавирусом, якобы готов уволиться из-за перегрузок, плохого обеспечения средствами защиты, низких зарплат и отказа платить обещанные президентом Владимиром Путиным надбавки.

Директор больницы Денис Проценко пояснил, что «речь идёт о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключён гражданско-правовой договор на выполнение работ». Этой компанией оказалось ООО «Арни», которое в марте выиграло тендер на услуги по медицинскому уходу в столичной ГКБ № 40 стоимостью 219,2 млн рублей.