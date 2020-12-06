Подростка в Петербурге отправили в СИЗО по подозрению в убийстве бабушки

https://static.news.ru/photo/b7b0fedc-37c9-11eb-a1a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Московский районный суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО 16-летнего подростка. Его подозревают в убийстве родной 71-летней бабушки. Фигурант останется под стражей минимум до 3 февраля 2021 года, рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

Ему уже предъявили обвинение, он признался в содеянном, пишет ТАСС. Стражи порядка также выяснили, что школьник ранее судим. Ему вменяли разбой, грабёж и кражу, передаёт PITER.TV, мог действовать с сообщниками, отмечают «Невские новости». С места ЧП изъяли следы обуви и отпечатки пальцев, по две ручки от ножей и их лезвий, тапки, одежду и окурки, сообщили журналисты.

По данным оперативников, инцидент произошёл 3 декабря 2020 года в квартире пожилой женщины на проспекте Гагарина в Московском районе города. По предварительной информации, десятиклассник пришёл в гости к своей престарелой родственнице. Между ними произошла ссора, в ходе которой он схватил нож и нанёс женщине несколько ударов. Пенсионерка скончалась на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как писал ранее NEWS.ru, 7 ноября в Санкт-Петербурге 15-летний подросток напал на членов своей семьи. Он стрелял в бабушку, дедушку и мать, а также напал на шестилетнюю сестру. Школьник выстрелил бабушке в висок, а дедушке в руку. Он стрелял из травматического пистолета, поэтому никто не погиб. У маленькой сестры ножевая рана в области шеи. Пострадавшие были госпитализированы. Девочка в тяжёлом состоянии.