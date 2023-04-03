Подозреваемую в шпионаже Оксану Федорову задержали в Москве

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

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В Москве арестовали подозреваемую в шпионаже женщину по имени Оксана Федорова, сообщается на сайте Хамовнического районного суда. Ее отправили в СИЗО.

Гражданство женщины и иные подробности дела не уточняются. Судьей по делу Федоровой выступает Андрей Лутов.

30 марта в Москве был задержан американец Эван Гершкович по подозрению в шпионаже. Мужчина работал журналистом издания The Wall Street Journal, но особенно в России его интересовала работа предприятий оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге. Он пытался выяснить, меняют ли предприятия профиль деятельности, во сколько смен трудятся сотрудники заводов, хватает ли производству кадров. Гершкович обжаловал свой арест. Вину он не признает.

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что намерены добиваться вызволения журналиста из-за решетки в России. В его защиту в том числе выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.