Подозреваемого в растлении малолетних игумена арестовали на два месяца

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Игумена женского монастыря Святой Живоначальной Троицы в Орехово-Зуевском городском округе Анатолия Суворова арестовали на два месяца, сообщает Telegram-канал Mash. Священнослужителя подозревают в педофилии. По данным следствия, священник надругался над двумя воспитанниками 12 и 17 лет.

Таким образом Суворов пробудет под стражей до 8 марта 2023 года.

Ранее MK.RU писал, что следователи возбудили в отношении 85-летнего Суворова уголовное дело. Издание отмечало, что разбирательство ведется по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Накануне стало известно, что бывшего звукорежиссера школы № 604 Пушкинского района Санкт-Петербурга задержали по подозрению в интимной связи с 15-летней школьницей. 21-летнего Георгия также подозревают в совершении развратных действий в отношении 12-летней девочки.

В декабре в пресс-службе московского главка СК сообщили о тренере по борьбе из Люблино, который признал вину в сексуальном насилии над детьми и съемках порно с несовершеннолетними. На педагога родителям пожаловался один из воспитанников спортивной школы.