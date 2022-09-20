Подмосковные хирурги раскрыли, как спасли легкое заядлому курильщику В подмосковном онкодиспансере спасли легкое заядлого курильщика с онкологией

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Хирургам онкодиспансера в Балашихе удалось спасти лёгкое заядлому курильщику, страдающему раковым заболеванием, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Мособласти. В ведомстве отметили, что на операционный стол к специалистам попал 51-летний пациент после контрольной томографии — исследование. В министерстве подчеркнули, что ранее гражданин боролся с опухолью в гортани, и болезнь отступила, но от вредной привычки он не отказался.

На КТ нашли опухоль в устье правого верхнедолевого бронха. Положение усугубляла хроническая обструктивная болезнь лёгких. На момент исследования лёгкие пациента работали на 68%. Нужно было сохранить орган максимально целым, чтобы не носить постоянно кислородную маску в будущем. Мы сделали бронхопластическую операцию в виде клиновидной резекции главного бронха с сохранением средней и нижней долей правого лёгкого, — отметил завотделением № 1 торакальной хирургии Сергей Тараров.

Медик подчеркнул, что после удаления опухоли участки бронхов соединили между собой, а зону «скрепления» обернули плевральным лоскутом для защиты от осложнений — такая «прокладка» послужит изоляцией от легочной артерии и закроет возможные дефекты между швами. В Минздраве Подмосковья добавили, что трехчасовая операция прошла успешно, пациент выписался и пообещал бросить курить.

Специалисты напоминают, что как активное курение, так и пассивное могут нанести непоправимый вред здоровью. Это касается не только обычных сигарет, но также кальянов, сигар и электронных устройств, — подытожили в региональном министерстве.

Ранее подмосковные хирурги спасли от бесплодия мужчину, откачав из его мошонки 700 мл жидкости. Пациента оперировали в урологическом отделении филиала № 2 Балашихинской больницы, куда гражданин пришел с жалобами на боли в органе и его сильное увеличение. В Минздраве региона подчеркнули, что с недугом он ходил несколько месяцев и обратился за помощью, когда проблема достигла «огромных размеров». Медики поставили диагноз гидроцеле, то есть водянка.