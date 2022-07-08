Подготовка ребёнка к новому миру: в России появился прокат детских игрушек Клиенты арендуют даже обычные игрушечные машинки — не всем по карману купить хоть что-то для своих детей

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Очередное антикризисное ноу-хау заработало в России. В регионах начали появляться прокаты детских игрушек — их владельцы утверждают, что спрос на новую услугу возрастает с каждым днем. Плюшевых мишек, сувенирные машинки, игры-бродилки можно взять в пользование как на несколько дней, так и на недели и даже месяцы. Однако социологи и психологи, опрошенные NEWS.ru, увидели в новации тревожный сигнал.

Машинка на два дня

Ольга из Ростовской области создала прокат игрушек всего несколько недель назад. В разговоре с NEWS.ru женщина призналась, что идея пришла в голову спонтанно, после того как она в очередной раз побывала в магазине детских товаров:

Я пришла туда и просто за голову схватилась: цены на игрушки не просто выросли, они взлетели. Какие-то подорожали на 20–30 процентов, какие-то — на все сто! Кроме того, многие качественные бренды вообще исчезли из продажи — спрос на них резко упал из-за подскочившей цены.

Тогда-то Ольга и поняла, что прокат сегодня может стать выходом для многих родителей по всей стране, которые больше не в состоянии тратить деньги на дорогие игрушки.

Она признаётся, что спрос на услуги созданного ей сервиса стремительно растет:

Я даже сама не ожидала, что это так востребовано. На первом месте, конечно, конструкторы Lego — это и ожидаемо. Во-первых, они нравятся всем детям без исключения, во-вторых, эти наборы всегда были дорогими, ну и в-третьих, сегодня они уже фактически исчезли из продажи. Кроме того, многие интересуются настольными играми, играми-развивашками, «бродилками». Бывают и грустные истории: люди берут в прокат даже обычные машинки — далеко не всем по карману сегодня купить вообще хоть что-то для своего ребенка.

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Ольга работает с помощницей: вместе оформляют заказы, перемывают игрушки, дезинфицируют их и выдают клиентам в полиэтиленовых пакетах. Цены на услуги разнятся: одни можно взять в аренду за 200–300 рублей, за другие придется выложить на порядок больше. Приходится учитывать и риски: дети всегда могут сломать взятую напрокат игрушку.

Как удалось выяснить NEWS.ru, подобные сервисы начали появляться в разных регионах страны. Зачастую этим бизнесом занимаются родители — в основном матери, чьи дети уже подросли, а игрушки сохранились в хорошем состоянии. Некоторые успели докупить их, обнаружив неожиданный спрос.

Также напрокат россияне сегодня охотно берут детские манежи, весы для взвешивания младенцев, качели, палатки для игр, ходунки, детские электромобили, самокаты, велосипеды, беговелы, надувные батуты и прыгунки.

Социология подтверждает, что один из основных трендов последних месяцев — рост спроса на б/у детские товары. Об этом, в частности, говорят данные поисковых запросов россиян, собранные аналитиками Price.ru. Так, в основном потребители ищут на вторичном рынке детские велосипеды, самокаты, школьную одежду и обувь, товары для школы, коляски, автокресла.

Однако у появления детских прокатов очевидно есть и оборотная сторона. Именно она и тревожит специалистов.

Сегодня есть, завтра — нет

В 2013 году в Астрахани в качестве оригинальных бизнес-проектов побеждали идеи о прокате детских игрушек, рассказала NEWS.ru основатель консалтингового агентства Redoo Светлана Андреева.

Этот бизнес приносит выгоду не только предпринимателю, но и клиенту. Например, если речь идет о детском автомобильном кресле, которым пользуются время от времени, а цена его начинается от нескольких тысяч рублей, либо если речь идет о детских вещах, из которых дети очень быстро вырастают. Также это актуально для родителей с детьми в поездках, на отдыхе, когда в этой локации им нужны какие-то вещи (детские коляски, стульчики для кормления, велосипеды, манежи) на короткий срок, — пояснила Андреева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидно, что при падении реальных доходов возникают дополнительные стимулы для так называемого шеринга. По данным сервиса аренды Next2U.ru, сейчас наиболее популярной категорией детских товаров являются автомобильные кресла. Также популярностью пользуются люльки, шезлонги, стульчики для кормления, кроватки, одежда из хороших тканей — комбинезоны на мембране, зимние комбинезоны на овчине. Рост интереса к аренде игрушек — очередной хит сезона.

Плохо здесь то, что ребенок часто воспринимает игрушку как часть своего жизненного мира. Но когда игрушку у него забирают, он получает сигнал, что мир этот нестабилен: сегодня игрушка есть, а завтра ее нет, — пояснил NEWS.ru основатель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

По его словам, для многих родителей игрушка не служит необходимым атрибутом жизни. Они помнят свое советское детство, говорит Фирсов, когда игрушки делались из подручных материалов, а их покупка становилась событием:

Поэтому они переносят эту модель на своих детей, не замечая, что дети живут уже в новой парадигме потребления.

В новом тренде специалисты усматривают серьезные риски, в том числе и для развития ребенка. Как рассказал NEWS.ru кризисный психолог Павел Пономарёв, игровая деятельность является ведущей для дошкольного периода: от того, с какой игрушкой и как играет ребенок, зависит его нормальное функционирование в школе.

Все игры так или иначе копируют повседневную реальность родителей и других людей. Значит, от того, какую игрушку ребенок выберет, насколько он к ней привяжется, будут зависеть важные социальные качества ребенка, связанные с общением. Вспомним наше детство, нашу любимую игрушку. Наши чувства были реальными. Мы общались с куклой или плюшевым медвежонком, то есть делали игрушку частью своего детского мира. Мы тщательно выбирали, а уж когда нам дарили, никогда не расставались. Поэтому прокат игрушек имеет свои отрицательные моменты, — пояснил Пономарёв.

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Он подчеркнул, что при необходимости возврата игрушки ребёнок будет испытывать реальные негативные чувства, и возможно, это станет для него травмой:

Может быть, следует заложить возможность выкупа игрушки, если ребёнок будет негативно реагировать на ее возврат.

Об этой же проблеме говорит и клинический психолог Марина Бондаренко. По ее мнению, влияние прокатных игрушек на детскую психику во многом зависит от того, как это подается родителями: будут ли они договариваться с ребенком, объяснять ему, что эта игрушка дана на определенное время, учитывать, чтобы ребенок успел наиграться с игрушкой и не пришлось ее отнимать.

Например, с ребенком определенного возраста можно будет поговорить в ключе «мы не можем ее тебе купить, но мы знаем, как тебе хочется поиграть с этой игрушкой, поэтому мы можем взять ее на несколько дней». Очень важно внимание родителей, чтобы экологично эту игрушку потом вернуть, не нанося травму ребенку, — отметила в разговоре с NEWS.ru Бондаренко.

В то же время она признала: использование прокатных детских игрушек может стать для ребенка очень хорошим навыком в мире, где идет активный уход от потребления в сторону аренды — жилья, гаджетов, машин. И в этом смысле умение распрощаться со старым и включиться в новое может быть очень полезно ребенку, потому что подготавливает к реальной жизни, когда что-то приходит и что-то уходит, позволяет понять, что необязательно сразу покупать, можно проверить — а действительно ли это то, что нужно, или это просто импульсивное желание.