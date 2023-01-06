Подбивший пять БТР получил условный срок за отказ вернуться в зону СВО

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Telegram-канал Sota сообщает, что сержант Роман Каштаков получил два года условно за отказ вернуться в зону спецоперации после отпуска. Об этом свидетельствует информация на сайте Одинцовского гарнизонного военного суда. До этого Минобороны уведомляло, что наводчик мотострелкового отделения, сержант с такими же именем и фамилией, уничтожил пять бронетранспортеров в начале СВО.

Судья вынес приговор сержанту 28 октября. В решении указано, что Каштаков «принял решение временно не прибывать в зону специальной военной операции в поселок Уразово Белгородской области, так как решил побольше отдохнуть и морально восстановиться». Таким образом, он получил условный срок за самовольное оставление места службы (ч. 4 ст. 337 УК РФ).

В течение года осужденный будет находиться на испытательном сроке и должен поведением доказать исправление.

На сайте Минобороны РФ подробно описан подвиг российского бойца. По данным министерства, Каштаков прицельным огнем из БМП поразил вражеский грузовик с боеприпасами. В результате взрыва были уничтожены пять бронетранспортеров ВСУ и три украинских солдата.

Ранее правозащитник Павел Чиков сообщил, что 2-й Западный окружной военный суд удовлетворил иск бывшего рязанского десантника Захара Кукареко о постановке печати в военный билет «Склонен к предательству, лжи и обману». По его словам, теперь молодому человеку должны выдать новый документ.