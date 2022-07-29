«Подавляет мужские гормоны»: врач о вреде безалкогольного пива Диетолог Арзамасцев: употребление безалкогольного пива подавляет мужские гормоны

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Вредные вещества, которые содержатся в безалкогольном пиве, могут подавлять мужские гормоны, рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Напиток очень калорийный, его чрезмерное употребление может привести к набору лишнего веса, добавил он в разговоре с «Москвой 24».

Еще там есть вещества, которые могут подавлять мужские гормоны. Но нужно понимать, что это будет, если напиток употреблять постоянно и в больших количествах, — объяснил диетолог.

Несмотря на отсутствие алкоголя в напитке, он все равно оказывает негативное влияние на организм. В нем также содержится большое количество калорий. Если есть проблемы с лишним весом и углеводным обменом, лучше отказаться от безалкогольного пива, порекомендовал Арзамасцев.

Председатель британского общества независимых пивоваров Бустер Грант назвал объем пива, способный вырастить женскую грудь у мужчин. По его словам, такое возможно, если употреблять напиток бесконтрольно, буквально «утонуть» в нем. Однако он предупредил, что содержащиеся в хмеле фитоэстрогены могут снизить количество тестостерона у представителей сильного пола.