Под знаком Z: российские города украшают символикой в поддержку СВО Какие населенные пункты отразили в своём оформлении поддержку операции — в материале NEWS.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Праздничные элементы с патриотической символикой у павильона «Россия — моя история» на ВДНХ

На фоне боевых действий на территории Украины многие российские города значительно сократили или вообще отменили новогоднюю программу. Однако украсить улицы власти всё же решились. В некоторых регионах использовали прошлогодние украшения, чтобы сэкономить, но и в них нашлось место некоторым новым символам — символам военной операции. О том, как под Новый год россиянам напоминают о СВО, — в материале NEWS.ru.

Столицы

4 декабря заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков пообещал, что в городском оформлении используют в основном конструкции, которые применялись в прошлые годы. Однако добавятся и новые — «праздничные элементы с патриотической символикой» у входа в парк Горького, в паре «Зарядье» и на ВДНХ.

Там появятся красные звезды, декорированные буквой Z, и конструкции в виде хештега с надписью #мывместе, — сказал чиновник.

В середине декабря такие конструкции действительно появились. На входе в парк Горького установили буквы Z, V и O и их расшифровки от Минобороны, а также хештег #мывместе. На ВДНХ такие же конструкции поставили у павильона «Россия — моя история» — комплекса, придуманного главой Патриаршего совета по культуре епископом Егорьевским Тихоном, которого называют духовником президента Владимира Путина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Конструкция в виде хештега с надписью #мывместе у входа в парке “Зарядье” Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Конструкция в виде хештега с надписью #мывместе у входа в парке “Зарядье” Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Праздничные элементы с патриотической символикой у павильона “Россия — моя история” на ВДНХ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Праздничные элементы с патриотической символикой у павильона “Россия — моя история” на ВДНХ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Праздничные элементы с патриотической символикой у павильона “Россия — моя история” на ВДНХ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Праздничные элементы с патриотической символикой у павильона “Россия — моя история” на ВДНХ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Конструкция в виде хештега с надписью #мывместе у павильона “Россия — моя история” на ВДНХ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Конструкция в виде хештега с надписью #мывместе у павильона “Россия — моя история” на ВДНХ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Праздничные элементы с патриотической символикой у входа в Парк Горького Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Праздничные элементы с патриотической символикой у входа в Парк Горького Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Праздничные элементы с патриотической символикой у входа в Парк Горького Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Праздничные элементы с патриотической символикой у входа в Парк Горького Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Праздничные элементы с патриотической символикой у входа в Парк Горького Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Праздничные элементы с патриотической символикой у входа в Парк Горького

Не остались в стороне и спальные районы столицы. В некоторых из них установили новогодние елки, которые огородили заборами с буквами Z и надписью «Поддержим своих». Такой забор, например, появился вокруг елки у станции метро «Марьино». При этом такие же заборы вокруг елок многих других районов столицы обошлись без символов военной операции.

В Москве долгое время символы военной операции вообще были редкостью, даже рекламные щиты с фотографиями военнослужащих — участников СВО стали активно появляться в городе только осенью. В Петербурге дела обстоят несколько иначе: еще летом в метрополитене Северной столицы появилось множество банеров в поддержку российской армии. А специально под Новый год местные власти установили пока только одну дополнительную конструкцию — инсталляцию в виде двух сердец: одно, побольше, подписано «Санкт-Петербург», другое содержит надпись «Мариуполь». Она символизирует побратимство Северной столицы и недавно присоединенного к России города.

Неизвестный на днях оставил на инсталляции надписи «убийцы» и «иуды». В результате 18 декабря конструкцию начали разбирать. По данным «Фонтанки», автором граффити оказалась 16-летняя девушка, на нее составили административный протокол.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Сердце с надписью «Мариуполь» на Дворцовой площади в Петербурге

Петербург вообще встретит 2023 год скромно. Такое решение еще в октябре принял глава города Александр Беглов. Запуск фейерверков и почти все традиционные празднования отменили, а сэкономленные деньги власти собираются направить на оснащение российских солдат. От закупки «масштабных украшений», по словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, в городе также отказались — вместо этого администрация решила использовать прошлогодние.

В Москве празднование Нового года не стали отменять. Для этого власти провели голосование в системе «Активный гражданин». Об итогах опроса объявил на своем сайте мэр Сергей Собянин.

Встречу нового, 2023 года мы посвящаем нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома. От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году считаем целесообразным воздержаться. Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу, — говорится в сообщении на сайте мэра.

Регионы

Среди регионов наиболее активно поддержать действия российских военных через новогодние украшения решили власти Читы. В городе установили пластиковые и ледовые фигуры военных, а также снеговика с триколором. На сайте правительства Забайкальского края (регион на нем называют исключительно «Zабайкалье») говорится, что это «собирательный образ героев — защитников Родины», который «будет оберегать покой читинцев».

По данным портала «Чита.ру», жители города отреагировали на такое решение властей в целом негативно. Однако в мэрии заявили, что менять ничего не намерены: «Как запланировали, так и будет».

Фото: Пресс-служба правительства Zабайкалья Новогодние украшения в патриотической тематике на улицах Читы

Другие регионы не стали активно использовать милитаристский стиль в украшениях городов. Во многих из них либо вообще нет символов военной операции, либо они размещены на главных площадях еще до предновогодних приготовлений и просто остаются на своих местах. Это может быть связано в том числе с сокращением затрат на новогоднее оформление: власти ряда субъектов решили вообще не закупать новых украшений и установить имеющиеся.

В Екатеринбурге у мэра даже произошел конфликт на этой почве с местными активистами. На сайте Change.org была размещена петиция с требованием вывесить на здании городской администрации буквы Z и V. Однако глава города Алексей Орлов заявил, что неуместно делать это за счет города. Он выразил готовность встретиться с инициаторами, но заметил, что говорить пока не с кем.

Как выяснилось, инициатор запроса — несуществующий человек. Мы попытались найти его, но такого студента в юридической академии нет. Поэтому, с кем вести этот разговор, я, честно говоря, не знаю, — сказал он.

Пока новогодних символов поддержки военных в городе так и не появилось.

Другой скандал с новогодними украшениями произошел в Твери. На городской елке кто-то повесил гирлянду с бумажными человечками, на которых были наклеены фотографии западных политиков и российских звезд, не поддержавших военную операцию. Прохожим предлагалось отрывать от фигурок части тела, а надписи на ней гласили «Россия правит миром».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако местные власти здесь оказались ни при чем. Более того, гирлянду, по заявлениям администрации города, сняли в течение получаса после её появления.

Некоторые регионы не стали украшать города в Z-стиле, но устроили предновогодние мероприятия в поддержку армии. Так, на Ямале школьники и воспитанники детских садов расписывали новогодние игрушки для солдат. Похожая акция проходит и в Москве — столичные школьники и студенты пишут военным поздравления с Новым годом.

Небольшие города тоже пытаются поучаствовать в активностях в поддержку СВО. Если денег на украшения и мероприятия не нашлось, выход находится в окнах жителей. Например, муниципальная газета города Вольск Саратовской области сообщает, что горожане украшают окна фигурами, «отражающими ситуацию и настроение людей» — буквами Z и V.

По данным «Московского Комсомольца», еще в ноябре регионы получили из Кремля рекомендации по проведению нового года. От местных властей требуется сократить расходы на декорации, а на праздничных мероприятиях чествовать военных, пишет газета.