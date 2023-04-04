«Под асфальт можно закатать что угодно»: Россию ждет масштабный аудит дорог Почему трассы в стране разваливаются каждую весну и что грозит ответственным чиновникам

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

В ближайшее время в российских регионах должен стартовать масштабный аудит дорог. По данным NEWS.ru, проверяющие из ряда контролирующих структур, в том числе Росавтодора, нагрянут в отдельные субъекты, чтобы оценить реальное состояние магистралей. Как ожидается, аудиторы могут поднять необходимые сметы, а также провести экспертизы, если таковые понадобятся. Ранее президент Владимир Путин заявил о том, что 85% дорог уже вскоре приведут в нормативное состояние. Как именно будут проходить проверки, и почему каждую весну в России рассыпаются дороги — в материале NEWS.ru.

Что за проверки дорог проведут в регионах

По данным источников NEWS.ru в одном из профильных федеральных ведомств, нынешний аудит дорожной сети будет внеплановым. Судя по всему, его инициируют после пристального внимания главы государства к «дорожному вопросу». Как ожидается, проверки проведут с участием специалистов Росавтодора, общественных и профильных организаций — НИИ, лабораторий, специализирующихся на разработке интеллектуальных систем.

По имеющейся информации, к масштабным проверкам привлекут активистов ОНФ — организация не первый год реализует проект «Убитые дороги». Ранее на проведении аудита улично-дорожной сети настаивали в Госдуме. Депутаты указывали, что в ряде регионов, в том числе в Москве, организация дорожного движения подчас противоречит ПДД и федеральному законодательству. В числе наиболее часто встречающихся претензий — знаки, которые не согласуются с разметкой, а также их огромное количество.

Таким образом, отмечают инсайдеры, в поле зрения проверяющих попадут не только ямы и колдобины, но и правильность нанесения разметки, логичность установки дорожных знаков и светофоров.

Как рассказал NEWS.ru член Совета Федерации Айрат Гибатдинов, недавно все регионы России приняли меморандумы о развитии дорог по новой стратегии дорожного строительства до конца 2027 года. По его оценкам, это позволит привести в нормативное состояние фактически всю опорную дорожную сеть.

«Но за реализацией задач строительства дорог в отдаленных районах действительно нужен надзор. Необходимо регулярно проводить аудит, следить за расходованием средств, за закупками, в том числе нельзя допускать возникновения монополии. В случае обнаружения дефектов необходимо обязать подрядные организации устранять все неполадки за свой счет и выплачивать неустойку», — пояснил сенатор.

Фото: АГН «Москва»

Где ждать проверяющих

Источники утверждают, что в первую очередь проверки могут состояться в регионах, которые, согласно различным рейтингам и закрытым данным властей, «прославились» самыми плохими дорогами.

По данным РИА «Рейтинг» за 2022 год, в десятку аутсайдеров по этому показателю вошли: Архангельская область, Кировская область, Республика Алтай, Республика Марий Эл, Ненецкий автономный округ, Амурская область, Республика Крым, Магаданская область, а также Ярославская область и Якутия.

Что обещал президент

Не менее 85% дорог в крупнейших российских агломерациях будут приведены в нормативное состояние в 2024 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Уже в следующем, 2024 году, не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны, а также более половины дорог регионального и межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние», — сказал глава государства.

В конце декабря вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что за 2022 год было построено и реконструировано более 1,2 тыс. км дорог. В нормативное состояние, по его словам, было приведено порядка 30 тыс. км федеральных и региональных дорог.

Кто и как должен следить за качеством дорог

Контроль состояния автомобильных дорог обеспечивается по двум направлениям. Первое — соответствие трассы техническим нормативам качества (ровность, количество выбоин и тому подобное). Второе — ее фактическая пригодность к эксплуатации, то есть влияние внешних факторов, таких как образование гололеда, снежные заносы. Для проведения проверок используются различные оборудование и системы.

По закону, за состоянием автомобильных дорог должны следить администрации муниципальных образований. Чаще всего они заключают договоры, на основании которых за отведенный участок отвечает определенная организация: выполняет обслуживание дороги, контролирует состояние дорожного покрытия, устраняет возникающие проблемы.

Ранее Минтранс определил виды обследования дорог: первичное обследование, которое необходимо проводить раз в 3–5 лет. Повторное — необходимо проводить каждый год, а также приемочное, которое проводится перед вводом автомобильной дороги в эксплуатацию после строительства или реконструкции.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему дороги так быстро разрушаются?

По оценкам председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, причины — политико-экономические: нехватка средств в ряде регионов и коррупция. «Как известно, под асфальт закатать можно всё что хочешь», — отметил NEWS.ru Похмелкин.

Координатор общественного движения «Синие ведерки» Юлия Каблинова сообщила NEWS.ru, что не всегда и не везде правильно проводится диагностика состояния дорог, что в свою очередь необходимо для оценки реального объема работ и способствует эффективному планированию и грамотному распределению денежных средств на ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия. «Ежегодно органы управления дорожным хозяйством регионов подают данные о состоянии своей сети в Росавтодор, однако, например, в 2021–2022 годах инструментальную диагностику проводили не все субъекты, ограничиваясь экспертной оценкой состояния дорожной сети», — отмечает она.

В СССР дороги были лучше?

То, что дороги в Советском Союзе были лучше — миф, утверждает в беседе с NEWS.ru автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин. По его словам, сегодня для строительства дорог используются материалы мирового уровня, а также современная техника.

Он полагает, что так быстро многие дороги в стране рассыпаются, прежде всего, из-за нарушения технологий — где-то не доложили необходимые материалы, на чем-то сэкономили, в итоге весной полотно развалилось.

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Какие дороги сегодня в зоне риска?

По оценкам экспертов, лучше всего в России финансируются и обслуживаются дороги федерального значения, а также платные магистрали. Что касается региональных и местных дорог, то денег на них порой уже не хватает.

Вячеслав Субботин прогнозирует дефицит средств в муниципалитетах, что может привести к тому, что со временем дороги там превратятся в направления.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предположил, что президент имел в виду приведение в порядок 85% федеральных трасс.

«Если говорить про региональные дороги, боюсь, это вряд ли осуществимо, потому как речь — о колоссальных инвестициях. Думаю, что поставленные амбициозные цели придется корректировать, потому что ресурсов на такие объемы, конечно, не хватит», — заявил NEWS.ru Шапарин.

Наказывают ли в России чиновников за плохие дороги?

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, ежегодно за плохое содержание дорог в стране наказывают тысячи чиновников. Как правило, на них накладывают штрафы, согласно Кодексу об административных правонарушениях — в первую очередь, за наличие выбоин и колдобин на дорогах, неправильно нанесенную разметку и другие нарушения.

Один из таких случаев произошел в городе Камышлове Свердловской области — там первый заместитель главы местной администрации был оштрафован за небезопасные дороги. Сотрудники ГИБДД увидели, что на многих улицах отсутствует дорожная разметка. В частности, не было горизонтальных и стоп-линий, обозначений искусственной неровности, «зебры» на пешеходных переходах.

В прошлом году мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин был привлечен к административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог (часть 1 статьи 12.34 КоАП РФ). На чиновника наложили штраф в размере 25 тысяч рублей.